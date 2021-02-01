Выступающий за бразильский «Васко да Гама» бывший защитник «Ромы» Леандро Кастан очень грубо обошелся с вратарем «Байя» Дугласом Фридрихом. Команды встретились в 33-м туре чемпионата Бразилии.

На 80-й минуте Кастан пришел в чужую штрафную на стандарт и пробовал переправить мяч в ворота, но вместо этого въехал шипами в голову Фридриху. Судья только после просмотра ВАР определил фол и прогнал Леандро с поля.