Полузащитник «Португезы» Эмерсон Кариока дисквалифицирован на 8 матчей за разжигание беспорядков из-за празднования гола в декабре 2020-го. 25-летний бразилец сорвал с себя футболку и опустил шорты после забитого мяча за команду «Сампайо Корреа» в ворота «Марики».
Кариока обнажил ягодицы и потряс гениталиями в сторону соперников, что вызвало драку на поле. Зимой Кариока успел перейти из «Сампайо Корреа» в «Португезу», но, несмотря на это, его дисквалифицировали на 8 игр за новую команду. «Португеза» подала апелляцию.
Эмерсон заявил, что его выходка стала реакцией на поведение игроков и тренеров «Марики», которые оскорбляли его на расовой почве в последних матчах.
«Люди из «Марики» клевещут на меня в течение последних трех матчей, которые я сыграл против них. Они назвали меня неряхой, алкоголиком и жирной обезьяной. Я был раздражен происходящим», – приводит слова игрока Globo Esporte.
- Клуб «Сампайо Корреа» выступает в бразильской Серии В.
- Гол Эмерсона Кариоки вывел команду в плей-офф чемпионата Рио-де-Жанейро.