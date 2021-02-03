Полузащитник «Португезы» Эмерсон Кариока дисквалифицирован на 8 матчей за разжигание беспорядков из-за празднования гола в декабре 2020-го. 25-летний бразилец сорвал с себя футболку и опустил шорты после забитого мяча за команду «Сампайо Корреа» в ворота «Марики».

Кариока обнажил ягодицы и потряс гениталиями в сторону соперников, что вызвало драку на поле. Зимой Кариока успел перейти из «Сампайо Корреа» в «Португезу», но, несмотря на это, его дисквалифицировали на 8 игр за новую команду. «Португеза» подала апелляцию.

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Эмерсон заявил, что его выходка стала реакцией на поведение игроков и тренеров «Марики», которые оскорбляли его на расовой почве в последних матчах.

«Люди из «Марики» клевещут на меня в течение последних трех матчей, которые я сыграл против них. Они назвали меня неряхой, алкоголиком и жирной обезьяной. Я был раздражен происходящим», – приводит слова игрока Globo Esporte.

Клуб «Сампайо Корреа» выступает в бразильской Серии В.

Гол Эмерсона Кариоки вывел команду в плей-офф чемпионата Рио-де-Жанейро.

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