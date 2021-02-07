Президент бразильского «Атлетико Паранаэнсе» написал оскорбительные твиты в адрес бывшего игрока клуба, который накануне покончил жизнь самоубийством.

О смерти Сантьяго Гарсии стало известно в субботу, 6 февраля. Он играл за «Паранаэнсе» в 2011-2012 годах. Президент клуба Марио Чельсо Петралья отреагировал грубыми сообщениями в соцсетях, но позже удалил их, заявив, что его неправильно поняли.

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«Самая дорогая покупка в истории «Паранаэнсе». Он получил приговор за употребление кокаина и травму ноги! Мы разорвали с ним отношения, не оплатив оставшиеся 50 процентов, и фактически сэкономили миллион. Ни таланта, ни спроса. Дружелюбная пресса никогда не касалась этой темы. Но мы сожалеем о печальном конце этого парня, который всегда был проблемным», – цитирует Петралью Marca.

  • «Паранаэнсе» выступает в чемпионате Бразилии и идет на 11-м месте.
  • Последним клубом умершего Гарсии был аргентинский «Годой-Крус».

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