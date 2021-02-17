Соскучились по футболу на Eurosport.ru? Тогда у нас хорошие новости! Уже этой ночью вас будет ждать матч чемпионата Бразилии – «Сантос» сыграет с «Коринтиансом».
Встречу можно будет посмотреть бесплатно прямо здесь, в этой новости. Достаточно запустить трансляцию примерно в 01:00 (мск).
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- Просмотр матча доступен только зрителям из России.
- Железная причина, почему стоит последить за игрой – в составе «Коринтианса» выступает Алвес Жо, знакомый нам по игре за московский ЦСКА.
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