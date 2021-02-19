В 1995 году нижегородский «Локомотив» привез в российский чемпионат первых бразильских легионеров. С тех пор в РПЛ засветились как звезды первой величины, так и проходимцы. Многие из них вернулись на родину: латиноамериканцы любят завершать карьеру там, где они начинали. Кому из бывших звезд РПЛ в местной Серии А жить хорошо, а кому давно пора заканчивать с футболом, вы узнаете ниже.

Луис Адриано

Чемпионат Бразилии Eurosport.ru покажет лучшие матчи развязки сезона в Бразилии ВЧЕРА В 13:11

33 года, «Палмейрас»

Чем прославился в России. Восемь лет в донецком «Шахтере» избавили нападающего от адаптации в «Спартаке». В первом же сезоне в Москве бразилец помог команде выиграть чемпионское звание, а вскоре забил «Локомотиву» победный мяч в Суперкубке-2017. И все же автор лучшего гола «Спартака» в 2017 году по версии болельщиков больше запомнился грязной игрой, множеством удалений и женитьбой на русской девушке Екатерине Дорожко.

Как зажигает в Бразилии. Летом 2019-го форвард перешел в «Палмейрас» за 1 млн евро и быстро стал основным форвардом команды. Вторую молодость Луис обрел после расставания с Дорожко и романа с бразильской моделью Луме Симойнс. В 2020-м нападающий наклепал 19 мячей в 43 матчах во всех турнирах и помог «Палмейрасу» выиграть Кубок Либертадорес второй раз в истории. Команда отмечала достижение до утра, а Луис в это время отправился в реанимацию к заразившейся ковидом няне своих детей.

Луис Адриано с Кубком Либертадорес Фото: Imago

Халк

34 года, «Атлетико Минейро»

Чем прославился в России. Вытаскивал «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов, собрал всевозможные трофеи в России и по разу становился лучшим бомбардиром (2014/15) и ассистентом РПЛ (2015/16). Бразильский крепыш наколотил 77 голов, генерировал 40 голевых и закрепил за собой статус, возможно, лучшего легионера русского футбола.

Как зажигает в Бразилии. Нападающий вернулся домой в январе 2021-го после четырех сытых лет в китайской Суперлиге, где он зарабатывал 22,5 млн евро за сезон. Играл бы и дальше, но азиаты ввели финансовые ограничения. Халк предпочел возвращению в Европу (форварда рассматривал «Зенит») двухлетнее соглашение с «Атлетико Минейро». Его дебют за новую команду ожидается только в марте – трансферное окно в Бразилии откроется с 1 числа.

Жо

33 года, «Коринтианс»

Чем прославился в России. Вложение ЦСКА в 19-летнего нападающего «Коринтианс» получилось очень выгодным. Стоивший армейцам 5 млн евро пышногривый форвард отыграл в ЦСКА два с половиной года, дважды становился лучшим бомбардиром команды (2006, 2007) и чемпионата России. 41 гол в 77 матчах и дебют в сборной Бразилии впечатлили «Манчестер Сити» и обогатили ЦСКА на 24 млн евро.

Как зажигает в Бразилии. Проблемы Жо с режимом не позволили форварду раскрыться в Европе – в 2011-м его подобрал «Интернасьонал». Два сезона форварда в Порту-Алегри получились провальными – он сильно прибавил в весе и страдал от травм. Дела наладились лишь после перехода в «Атлетико Минейро»: Жо вернул форму и стал обладателем и лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес-2013.

С тех пор Жо периодически покидает родину и возвращается, когда иссякает вдохновение. В 2017-м он провел сезон за родной «Коринтианс» и помог команде выиграть звание чемпиона, а сам стал лучшим бомбардиром турнира. Полгода назад нападающий снова вернулся в «Коринтианс» после командировки в Японию, но пока не блещет и никак не наберет форму после ковида.

Жо в игре за «Интернасьнал» Фото: Getty Images

Витиньо

27 лет, «Фламенго»

Чем прославился в России. В 2013-м ЦСКА отвалил за Витиньо 9,5 млн евро «Ботафого», но молодой форвард оказался не готов к суровым реалиям русского футбола. Парень избегал борьбы и даже обижался, когда его толкали в единоборствах на тренировках. После аренды в «Интернасьонал» он вернулся возмужавшим, помог команде взять два подряд серебра и Суперкубок России-2018. Нападающего тянуло на родину, поэтому ЦСКА согласился на щедрое предложение «Фламенго» в 12 млн евро.

Как зажигает в Бразилии. Поначалу в Сан-Паулу у игрока не пошло – после 14 матчей подряд без голов он сел в запас. Форвард ожил лишь после того, как тренер избавил его от повинности отрабатывать в обороне. В 2019-м Витиньо раззабивался и помог «Фла» выиграть Кубок Либертадорес, чемпионат штата и бразильскую Серию А.

Абель Эрнандес

30 лет, «Интернасьонал»

Чем прославился в России. Склонный к травмам уругваец достался ЦСКА летом 2018-го бесплатно – у форварда закончился контракт с «Халл Сити». Ничего хорошего из этой затеи не вышло: весь сезон-2018/19 Абель мигрировал между лазаретом и футбольным полем и забил всего три мяча. По окончании сезона ЦСКА расторг контракт с нападающим.

Как зажигает в Бразилии. Эрнандес год попылил в катарском «Аль-Ахли» и пришвартовался в «Интернасьонале». Со здоровьем у Абеля относительный порядок, но в основу он попадает очень редко и забил в Серии А всего три мяча.

Абель Эрнандес Фото: Getty Images

Диего Тарделли

35 лет, «Атлетико Минейро»

Чем прославился в России. Титул лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2009, несколько матчей за сборную – с таким презентабельным досье Тарделли прикатил в «Анжи» щедрого Сулеймана Керимова в 2011-м. Ни дорогие часы, ни «Мерседес» за важный гол от Керимова бразилец так и не получил – потому что вратари от него так и не пострадали. За 11 матчей в «Анжи» Диего не отметился даже результативным действием и бесславно покинул Россию.

Как зажигает в Бразилии. На родине к Тарделли возвращается нюх на голы и трофеи. В 2013-м он выиграл Кубок Либертадорес в составе «Атлетико Минейро», а с «Гремио» – чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул-2019. Вот только очередное возвращение в «Атлетико Минейро» в феврале 2020-го пока не приносит дивидендов – форвард почти год залечивал травму лодыжки и совсем недавно начал выходить на замену.

Кто еще из бывших звезд РПЛ играет в Бразилии, но ниже Серии А:

Карлос Эдуардо, 33 года («Рубин», 2010 – 2016). С 2020 года – «Жувентуд» (Серия В);

Жусилей, 32 года («Анжи», 2011 – 2013). С 2021 года – «Боавишта» (чемпионат штата Рио-де-Жанейро);

Ибсон, 37 лет («Спартак» М, 2009 – 2011). С 2019 года – «Томбенсе» (Серия С);

Феррейра Вагнер, 36 лет («Локомотив» М, 2009, 2010). С 2020 года – «Жувентуд» (Серия В);

Рикарду Жезус, 35 лет («Спартак-Нальчик», ЦСКА. 2007 – 2010). С 2019 года – «Томбенсе» (Серия С);

Антонио Феррейра, 36 лет («Спартак-Нальчик», «Терек», 2009 – 2014). С 2017 года – «Фигуеренсе» (Серия В).

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