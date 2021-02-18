Последние матчи чемпионата Бразилии по футболу теперь можно смотреть на Eurosport.ru! В ближайшем туре мы покажем три игры прямо на нашем сайте.
«Фламенго» – «Интернасьонал»
Воскресенье, 21.02. 21:50 (мск)
Главный матч сезона, в котором может определиться чемпион: «Интернасьонал» опережает «Фламенго» на одно очко за два тура до конца сезона и в случае победы выиграет чемпионат. «Фламенго» же в случае победы захватит лидерство перед последним туром, и дело будет за малым. Пропустить такое нельзя!
«Спорт Ресифи» – «Атлетико Минейро»
Воскресенье, 21.02. 21:55 (мск)
При сверхудачном раскладе «Минейро» еще может занять второе место в Серии А: команде нужно побеждать в оставшихся двух матчах и рассчитывать на два поражения «Фламенго». Под руководством Хорхе Сампаоли в «Атлетико» рубятся бывшая звезда «Анжи» Диего Тарделли и страйкер Эдуардо Варгас, известный по «Валенсии» и «Наполи». А с недавних пор и тот самый Халк – правда, он пока за команду не заявлен.
Луис Адриано («Палмейрас»)
Фото: Getty Images
«Палмейрас» – «Атлетико Гоняиенсе»
Понедельник, 22.02. 23:50 (мск)
«Палмейрас» – действующий обладатель Кубка Либертадорес, который закрывает семерку лучших команд чемпионата. Но у команды Луиса Адриано и Фелипе Мело есть игра в запасе, которая может помочь ей забраться аж на третье место при удачных раскладах в матчах соперников.
- Сезон в бразильской Серии А завершится 26 февраля, а новый стартует 30 мая.
- Чемпион последнего розыгрыша – «Фламенго».