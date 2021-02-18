Последние матчи чемпионата Бразилии по футболу теперь можно смотреть на Eurosport.ru! В ближайшем туре мы покажем три игры прямо на нашем сайте.

«Фламенго» – «Интернасьонал»

Чемпионат Бразилии Футболист показал соперникам пенис после забитого мяча 03/02/2021 В 23:45

Воскресенье, 21.02. 21:50 (мск)

Главный матч сезона, в котором может определиться чемпион: «Интернасьонал» опережает «Фламенго» на одно очко за два тура до конца сезона и в случае победы выиграет чемпионат. «Фламенго» же в случае победы захватит лидерство перед последним туром, и дело будет за малым. Пропустить такое нельзя!

«Спорт Ресифи» – «Атлетико Минейро»

Воскресенье, 21.02. 21:55 (мск)

При сверхудачном раскладе «Минейро» еще может занять второе место в Серии А: команде нужно побеждать в оставшихся двух матчах и рассчитывать на два поражения «Фламенго». Под руководством Хорхе Сампаоли в «Атлетико» рубятся бывшая звезда «Анжи» Диего Тарделли и страйкер Эдуардо Варгас, известный по «Валенсии» и «Наполи». А с недавних пор и тот самый Халк – правда, он пока за команду не заявлен.

Луис Адриано («Палмейрас») Фото: Getty Images

«Палмейрас» – «Атлетико Гоняиенсе»

Понедельник, 22.02. 23:50 (мск)

«Палмейрас» – действующий обладатель Кубка Либертадорес, который закрывает семерку лучших команд чемпионата. Но у команды Луиса Адриано и Фелипе Мело есть игра в запасе, которая может помочь ей забраться аж на третье место при удачных раскладах в матчах соперников.

Сезон в бразильской Серии А завершится 26 февраля, а новый стартует 30 мая.

Чемпион последнего розыгрыша – «Фламенго».

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