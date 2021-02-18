Фанаты «Зенита», хотя не только «Зенита», запомнили Халка как мощнейшего футболиста. Бразилец всегда выделялся широкими плечами и мощными ногами. Оказывается, тогда была еще не лучшая версия форварда.

В 2021-м Халк покинул Китай и вернулся в Бразилию. Там он выложил кадры с тренировки «Атлетико Минейро» и шокировал фанатов. За пять дней его фотка с рельефными ногами собрала 130 тысяч лайков. Чуть позже фото позаимствовал крупный инстаграм 4-3-3 и срубил 1,34 млн сердечек.

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Конечно, было много восторженных комментариев.

«Даже у его мышц есть мышцы», – написал один из пользователей.

«Монстр», – восторгался игрок «Порту» Тикиньо.

«Уау! Ты зверюга», – это восхищение экс-игрока сборной Хорватии Ивана Класнича.

Халк всегда был крупным – оказалось, это просто генетика. Ранее он даже говорил, что вообще не работает с железом, а красивым мышцам обязан природе.

«У Халка было много проблем. Глядя на него, можно подумать: «Вау, он очень сильный!» Но у него были слабые мышцы, очень слабые сухожилия, никакой силы в них не было. У него очень сильные квадрицепсы, но подколенные сухожилия – полный ноль. Тогда мы провели анализ и начали работать над балансом, составили программу реабилитации и превентивной работы. И с тех пор – никаких проблем», – сказал экс-врач «Зенита» Эдуардо Сантос.

С возрастом Живанилду подсел на тренажерку, и помог ему карантин. Когда чемпионат Китая был приостановлен, Халк создал домашнюю качалку и преобразился. Например, вот сравнение Халка-2018 и нынешней формы.

Короче, 34-летний футболист явно скорректировал питание и опробовал новую программу. Результат – крутейшая форма, которая выглядит даже интереснее, чем та самая фотка со времен игры за «Порту».

Следить за Халком можно на Eurosport.ru: теперь мы показываем лучшие матчи чемпионата Бразилии прямо на сайте. 21 февраля «Атлетико Минейро» сыграет против «Спорт Ресифи» (21:55 мск). Правда. пока Живанилду не заявлен, но все может быстро измениться.

Телеграм-канал автора Eurosport, который пишет про фитнес и качков.

Ранее Халк играл за японские клубы, «Порту», «Зенит» и «Шанхай СИПГ», который покинул по окончании контракта в декабре.

В составе «Зенита» бразилец выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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