Eurosport.ru продолжает трансляции чемпионата Бразилии. В воскресенье, 21 февраля, матчи местной Серии А пройдут в отличное время для европейской части России. То есть можно спокойно наслаждаться встречами лучших латиноамериканских футболистов и не вливать в себя литры кофе и других бодрящих зелий.

На нашем сайте мы покажем игру «Фламенго» – «Интернасьонал». Запускайте трансляцию под этим абзацем, сам матч на стадионе «Маракана» начнется 21 февраля в 22:00 по московскому времени. Пожалуйста, дождитесь окончания двух рекламных роликов и только затем приступайте к просмотру футбола.

Чемпионат Бразилии Игрок «Фламенго» повредил яичко и покинул поле с пятнами крови на шортах 19/10/2020 В 17:48

Трансляция может не работать в приложении Eurosport и в AMP-страницах. Чтобы посмотреть матч, откройте волшебную страницу со стримом в браузере своего гаджета. А вот и ссылка на ту самую магическую страницу.

Просмотр матча доступен только зрителям из России.

Помимо стадиона «Маракана» у этой встречи есть еще один причина, чтобы включить трансляцию. За «Фламенго», самый популярный клуб Бразилии, сейчас выступает бывший нападающий миланского «Интера» Габриэл Барбоза – Габигол. За него итальянцы отвалили почти 30 миллионов евро, но бразилец не заиграл. А рядом с Барбозой бегает экс-звездочка ЦСКА Витиньо.

За «Интернасьонал» же забивает перуанец Паоло Герреро, бывший форвард «Баварии» и «Гамбурга».

Чемпионат Бразилии Бразильская модель болеет за «Фламенго». Ты размякнешь от ее красоты 15/04/2020 В 14:42