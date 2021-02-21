Сегодня, 21 февраля, мы покажем на нашем сайте матч 37-го тура чемпионата Бразилии между «Спорт Ресифи» и «Атлетико Минейро». Гости борются за место в Кубке Либертадорес на следующий сезон – только четвертое место дает право на выступление в континентальных турнирах. Хозяевам тоже нужна победа – они на 14-й позиции, а до зоны вылета пять очков.

В составе «Атлетико» выступают два бывших футболиста из чемпионата России. Это экс-звезда «Зенита» Халк, который провел в Санкт-Петербурге четыре незабываемых года, а еще Диего Тарделли, заехавший в махачкалинский «Анжи» времен Сулеймана Керимова и Самуэля Это’О.

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Трансляцию матча «Спорт Ресифи» – «Атлетико Минейро» вы сможете посмотреть прямо на этой странице. Она начнется сегодня, 21 февраля, в 22:00 по московскому времени. Это абсолютно бесплатно.

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Просмотр матча доступен только зрителям из России.

Халк перешел в «Атлетико» 30 января и еще не провел за клуб из Белу-Оризонти ни одного матча. Вероятно, встреча против «Спорт Ресифи» станет дебютом 34-летнего здоровяка в новой команде.

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