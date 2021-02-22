На нашем сайте мы покажем игру «Палмейрас» – «Атлетико Гоияниенсе». Команда, в которой играет экс-форвард «Спартака» Луис Адриано, месяц назад выиграла Кубок Либертадорес, а в чемпионате Бразилии идет на седьмом месте. «Атлетико» располагается на 13-й строчке в 8 очках от зоны вылета.

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Запускайте трансляцию над этим абзацем, сам матч на стадионе «Альянц» начнется 23 февраля ровно в полночь по московскому времени. Пожалуйста, дождитесь окончания двух рекламных роликов, а после них вы увидите матч.

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Просмотр матча доступен только зрителям из России.

В этой встрече будет за кем последить и помимо любимого нападающего фанатов «Спартака». За «Палмейрас» выступает полузащитник Фелипо Мело, который играл в итальянских топ-клубах – «Ювентусе» и «Интере». Кроме того, Мело выступал в «Фиорентине» и «Галатасарае».

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