Болельщик бразильского «Интернасьонала» Элусмар Маджи Шеффер потратил крупную сумму денег на помощь клубу. Перед матчем с «Фламенго» «Интер» встал перед вопросом, выплачивать ли соперникам 153 тысячи евро, чтобы арендованный защитник Родиней смог выйти на поле.
Было решено обойтись без Родинея и непредвиденных трат, но фанат помог клубу, выплатив серьезную сумму «Фламенго», о чем сообщили на официальном сайте «Интернасьонала». Как оказалось, деньги Элусмар Маджи Шеффер потратил зря: его команда проиграла, а защитник получил прямую красную карточку на 49-й минуте встречи.
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- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Фламенго».
- Победный мяч забил Габриэл Барбоза, ранее выступавший в миланском «Интере».
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