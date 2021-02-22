Болельщик бразильского «Интернасьонала» Элусмар Маджи Шеффер потратил крупную сумму денег на помощь клубу. Перед матчем с «Фламенго» «Интер» встал перед вопросом, выплачивать ли соперникам 153 тысячи евро, чтобы арендованный защитник Родиней смог выйти на поле.

Было решено обойтись без Родинея и непредвиденных трат, но фанат помог клубу, выплатив серьезную сумму «Фламенго», о чем сообщили на официальном сайте «Интернасьонала». Как оказалось, деньги Элусмар Маджи Шеффер потратил зря: его команда проиграла, а защитник получил прямую красную карточку на 49-й минуте встречи.