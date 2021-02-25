Сегодня, в ночь с 25 на 26 февраля, мы покажем на нашем сайте прямую трансляцию чемпионата Бразилии. В заключительном туре Серии А «Сан-Паулу» примет «Фламенго». Трансляцию матча вы увидите прямо на этой странице. Начало – в ночь с 25 на 26 февраля, в 3:30 по московскому времени. Перед стартом стрима вам нужно лишь посмотреть два рекламных ролика – они пролетят незаметно, а затем мы покажем футбол. Обещаем.

Чемпионат Бразилии Игрок «Интера» удалился с поля. Его участие в матче оплатил фанат 22/02/2021 В 15:29

В этом матче клуб из Рио-де-Жанейро может защитить чемпионский титул. «Фламенго» на два очка опережает преследователей из «Интернасьонала» и уже одолел их в очной встрече четыре дня назад.

«Сан-Паулу» тоже нужна победа. Они идут на четвертой позиции в местной лиге и борются за выход в Кубок Либертадорес на следующий сезон. Только попадание в топ-4 напрямую пропустит «трехцветных» в главный континентальный клубный турнир.

Трансляция может не работать в приложении Eurosport и на AMP-страницах. Если вы почему-то не видите плеер абзацем выше, то откройте страницу с лайвом в браузере вашего гаджета. Просто кликните на эту ссылку.

Просмотр матча доступен только зрителям из России.

В составе «Сан-Паулу» сыграет самый титулованный футболист планеты, бывший латераль «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес, а также экс-фулбэк «Атлетико» Хуанфран.

Они встретятся с еще одним ветераном «индейцев» Филипе Луисом, любимцем фанатов ЦСКА Витиньо, легендой Бундеслиги Диего и талантом из «Интера» Габриэлом Барбозой по прозвищу Габигол. Все эти красавчики зажигают в составе «Фламенго».

Чемпионат Бразилии «Фламенго» приделал «Интер» и вышел на 1-е место в Серии А 20/02/2021 В 18:35