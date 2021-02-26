«Фламенго» стал чемпионом бразильской Серии А в сезоне-2020. В заключительном 38-м туре команда знаменитого в прошлом вратаря Рожерио Сени проиграла «Сан-Паулу» (1:2), но на один балл опередила идущий следом «Интернасьонал».
Конкурент «Фламенго» мог забрать титул, но в своем матче «Интернасьонал» поделил очки с «Коринтианс» (0:0). В результате «Фламенго» набрал 71 очко (забил 68 мячей – лучший результат турнира), у «Интернасьонала» 70 баллов. На третьем месте расположился «Атлетико Минейро» с 68-ю очками.
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- Теперь у «Фламенго» стало 7 титулов чемпиона Бразилии, команда стала сильнейшей в Бразилии второй год подряд.
- За чемпионов выступают играют известные по выступлениям в Европе игроки, такие как Диего («Вердер»), Маурицио Исла и Габигол (оба – «Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), а также экс-нападающий ЦСКА Витиньо.
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