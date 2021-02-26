«Фламенго» стал чемпионом бразильской Серии А в сезоне-2020. В заключительном 38-м туре команда знаменитого в прошлом вратаря Рожерио Сени проиграла «Сан-Паулу» (1:2), но на один балл опередила идущий следом «Интернасьонал».