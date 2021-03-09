Экс-игрок «Зенита» Халк подтвердил репутацию одного из самых мощных футболистов мира и еще раз напомнил всем, почему его зовут в честь супергероя Marvel.

В дебютном матче за «Атлетико Минейро» против «Уберландии» бразилец стал участником брутальнейшего эпизода. Соперник попытался отнять мяч у Халка, но тот сначала поставил корпус, после чего мощно отпихнул футболиста «Уберландии» плечом – бедолагу отнесло на несколько метров в сторону. Только оцените всю сокрушительность эпизода!

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Встреча завершилась победой «Атлетико Минейро» со счетом 4:0. В активе Халка – голевая передача.

Халк перешел в «Атлетико Минейро» в январе 2021 года. Ранее бразилец играл за японские клубы, «Порту», «Зенит» и «Шанхай СИПГ», который он покинул по окончании контракта в декабре.

В составе «Зенита» Халк выиграл три трофея – чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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