Итальянский суд не принял апелляцию Робиньо по делу об изнасиловании 23-летней девушки. В 2017-м бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Помимо Робиньо, виновными признаны еще пять человек. Защита бразильца подаст апелляцию в кассационный суд, на это есть 45 дней. Ранее игрок подтвердил, что у него был контакт с девушкой, но заявил, что все было по взаимному согласию, сообщает G1 Globo

Последним клубом Робиньо был «Сантос», который расторг контракт с Робиньо спустя 6 дней после перехода. Спонсора клуба не устроило, что в «Сантосе» будет играть футболист, на котором висит дело об изнасиловании.

Робиньо выступал за такие клубы, как «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан».

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