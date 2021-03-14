Нападающий «Фламенго» Габриэл «Габигол» Барбоса был арестован полицией в ходе операции по ликвидации подпольного казино в элитном районе Сан-Паулу – Вила-Олимпия.

Полицейская операция проводилась в ночь с субботы по воскресенье (14 марта). Около 200 человек нарушили ковидные ограничения и содержали подпольное казино. Одним из пойманных гражданской полицией стал нападающий Габигол, который, по данным полиции, во время операции попытался спрятаться под столом. Игрок «Фламенго» оказался не единственной знаменитостью, арестованной при захвате казино – в это же время там находился музыкант MC Gui.

Кубок Либертадорес Габигол подарил футболку с бутсами выбежавшему на поле фанату соперника и защитил его от секьюрити 05/03/2020 В 06:45

Согласно GloboNews, все люди были направлены в полицейский участок по борьбе с преступностью против общественного здравоохранения в центре Сан-Паулу. Там они подписали документ, обязуясь дать разъяснения полиции, а позже были отпущены.

В Европе Габигол играл за «Интер» и «Бенфику».

В ноябре 2019-го форвард дублем в финале принес «Фламенго» первый триумф в Кубке Либертадорес с 1981 года.

Чемпионат Бразилии Габигол взял 24-й номер ради борьбы с гомофобией. В Бразилии число ассоциируется с ЛГБТ 05/02/2020 В 08:01