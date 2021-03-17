Главный тренер бразильского «Палмейрас» Абель Феррейра признался в любви к футбольному симулятору Football Manager.

«Я даже сейчас использую игру, чтобы посмотреть футболистов, которых мне предлагают в клубе. Думаю, это совершенная видеоигра. Я вижу футболистов, вижу, как система описывает их ментальные, технические и физические данные. Уровень знаний и информации очень реалистичный. Так что это один из источников, откуда я черпаю инфу, но далеко не единственный.

Не трачу время на прохождение, но использую Football Manager для новых данных и статистики. Раньше рубился, когда сам был футболистом, но мне не нравилось тренировать топ-команды. Все мои коллеги были чемпионами и побеждали, но в реальности все не так.

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Я мог быть чемпионом на своем уровне – например, тренировать «Пенафиел» (клуб португальского пердива) и не вылетать, например. Я много за них поиграл и пытался вывести в вышку старейшую команду Сегунды. Но для меня это лишь способ убить время», – рассказал Феррейра в интервью GloboEsporte

42-летний португальский тренер выступал за «Виторию Гимарайеш» и лиссабонский «Спортинг». Он закончил карьеру в 32 года из-за травм.

Абель в 2017 году принял «Брагу», в 2019-м ушел в греческий ПАОК. В октябре 2020-го он возглавил «Палмейрас». В январе 2021 года Феррейра выиграл Кубок Либертадорес, а в марте взял Кубок Бразилии и стал первым иностранцем, который побеждал в этом турнире.

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