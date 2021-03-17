Физиотерапевт «Атлетико Минейро» Роберто Киари рассказал о повышенном потоотделении экс-нападающего сборной Бразилии Халка.

«Наши администраторы знают, что нужно на занятиях регулярно дежурить в технической зоне. Потому что когда Халк останавливает тренировку, ему первым делом нужна бутылка изотонического напитка, потому что за время занятия он теряет много влаги.

Мы выяснили, что так Халк за одну тренировку стремительно худеет, может потерять в весе до пяти килограммов. Все из-за эффективности нашего персонала, который вовремя дает ему изотоник.

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Конечно, нужно было убедиться, что это безопасно, но поняли, что все в порядке. На следующий день Живанилду возвращается на занятия с прежним весом, что и был до. Это проблема, в которой нет ничего страшного, пока мы следим за ней», – ответил Киари в интервью Globo Esporte

В январе Халк вернулся на родину и подписал с «Атлетико Минейро» соглашение до конца 2022 года. Ранее на протяжении пяти сезонов 34-летний бразилец выступал в китайском клубе «Шанхай СИПГ».

Экс-форвард «Зенита» дебютировал в чемпионате Минейро, провел за «Атлетико» два матча и сделал одну результативную передачу.

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