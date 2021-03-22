Матча чемпионата штата Пернамбуку между бразильскими «Наутико» и «Вера Крус» был прерван из-за неожиданного инцидента. Во время встречи на газоне арены «Эладио де Барьос Карвальо» птица снесла яйцо.
Футболистов осчастливила кайенская пигалица – обычно она откладывает яйца в конце зимы. Главный судья матча Микеланджело Мартинс де Алмейда Жуниор прервал игру, чтобы убрать яйцо с поля, затем матч продолжили.
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- «Наутико» обыграл «Вера Крус» со счетом 3:1.
- Кайенские пигалицы входят группу птиц, чье исчезновение в данный момент не вызывает опасений.
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