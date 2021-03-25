В Бразилии приняли историческое решение для футбола: командам разрешено менять тренера только раз в сезон. То же самое относится к коучам – они могут работать максимум в двух командах.
Record.pt сообщает, что предложение было представлено клубам президентом CBF и получило одобрение: 11 голосов за и 9 против. Оно выдвигалось на голосование и в предыдущие годы, но было принято только в 2021-м.
Если клуб все же уволил второго тренера за сезон, назначить можно только временного специалиста, который уже работает в расположении команды.
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- Тройка чемпионата Бразилии-2020/21, который был завершен в феврале – «Фламенго», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро».
- Лидер по титулам – «Палмейрас», бравший чемпионство девять раз.
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