В Бразилии приняли историческое решение для футбола: командам разрешено менять тренера только раз в сезон. То же самое относится к коучам – они могут работать максимум в двух командах.

Record.pt сообщает , что предложение было представлено клубам президентом CBF и получило одобрение: 11 голосов за и 9 против. Оно выдвигалось на голосование и в предыдущие годы, но было принято только в 2021-м.

Если клуб все же уволил второго тренера за сезон, назначить можно только временного специалиста, который уже работает в расположении команды.

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Тройка чемпионата Бразилии-2020/21, который был завершен в феврале – «Фламенго», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро».

Лидер по титулам – «Палмейрас», бравший чемпионство девять раз.

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