Бывший форвард донецкого «Шахтера», «Милана» и московского «Спартака» Луис Адриано сдал положительный тест на ковид, и после этого ушел на самоизоляцию. Бразилец продержался всего пять дней из положенных 10.

Выступающий за «Палмейрас» наадающий нарушил обязательный карантин и решил отвезти мать в торговый центр на западе Сан-Паулу. По пути в мир развлечений футболист попал в автомобильную аварию. Луис Адриано подрезал велосипедиста, который наехал на парковку и получил легкие травмы, пишет Daily Mail

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«Мне очень жаль, что так случилось. Я все время оставался в маске и не выходил из машины. Не надо было выходить из дома, я допустил ошибку, признаю! Мы живем в трудные времена, нам всем нужно быть осторожными и соблюдать протоколы безопасности», – покаялся Луис.

В Бразилии критическая ситуация с коронавирусом – в день погибает до 4 тысяч человек.

Адриано пропустит финал Суперкубка Бразилии против «Фламенго» в это воскресенье.

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