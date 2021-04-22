В матче седьмого тура чемпионата Бразилии между «Мирассолом» и «Ботафого Сан-Пауло» произошел необычный эпизод.
В добавленное ко второму тайму время футболист «Ботафого» Пара совершил грубый фол против игрока соперника – судья мгновенно среагировал и побежал к месту событий, чтобы показать желтую карточку. Арбитр немного не рассчитал скорость и поскользнулся, оказавшись между конфликтующими игроками двух команд. Комментаторы встречи оригинально озвучили падение судьи.
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07/04/2021 В 16:13
  • Матч завершился победой «Мирассола» со счетом 2:1.
  • В группе А чемпионата Паулиста «Ботафого Сан-Пауло» занимает последнее место, «Мирассол» лидирует в группе D.
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