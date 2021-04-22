Опубликовано 22/04/2021 в 10:19 GMT | Обновлено 22/04/2021 в 10:22 GMT

В матче седьмого тура чемпионата Бразилии между «Мирассолом» и «Ботафого Сан-Пауло» произошел необычный эпизод.

В добавленное ко второму тайму время футболист «Ботафого» Пара совершил грубый фол против игрока соперника – судья мгновенно среагировал и побежал к месту событий, чтобы показать желтую карточку. Арбитр немного не рассчитал скорость и поскользнулся, оказавшись между конфликтующими игроками двух команд. Комментаторы встречи оригинально озвучили падение судьи.

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Матч завершился победой «Мирассола» со счетом 2:1.

В группе А чемпионата Паулиста «Ботафого Сан-Пауло» занимает последнее место, «Мирассол» лидирует в группе D.

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