Нападающий «Гремио» Рикардиньо забил победный мяч в игре чемпионата Бразилии против «Интернасьонала». После встречи футболист красивым жестом отдал память отцу Рикардо и деду Хосе Альфредо, погибшим от коронавируса.
Когда на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри почти полностью погас свет, Рикардиньо пересек поле на коленях. Игрок вышел на поле на 80-й минуте, а отличился на 88-й. Забитый мяч он посвятил погибшим близким.
Чемпионат Бразилии
Игрок «Интера» удалился с поля. Его участие в матче оплатил фанат
22/02/2021 В 15:29
  • «Гремио» обыграло «Интернасьонал» в гостях со счетом 2:1.
  • В нынешнем сезоне Рикардиньо провел за «Гремио» 12 матчей и забил пять мячей.
Мать Игуаина умерла от рака. Она увидела мячи Гонсало и Федерико в одном матче за «Интер Майами»
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Чемпионат Бразилии
«Фламенго» приделал «Интер» и вышел на 1-е место в Серии А
20/02/2021 В 18:35
Кубок Либертадорес
«Гремио» и «Интернасьонал» выдали матч с дракой на 90-й минуте и восемью удалениями
13/03/2020 В 08:20