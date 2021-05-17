Нападающий «Гремио» Рикардиньо забил победный мяч в игре чемпионата Бразилии против «Интернасьонала». После встречи футболист красивым жестом отдал память отцу Рикардо и деду Хосе Альфредо, погибшим от коронавируса.

Когда на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри почти полностью погас свет, Рикардиньо пересек поле на коленях. Игрок вышел на поле на 80-й минуте, а отличился на 88-й. Забитый мяч он посвятил погибшим близким.

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«Гремио» обыграло «Интернасьонал» в гостях со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне Рикардиньо провел за «Гремио» 12 матчей и забил пять мячей.

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