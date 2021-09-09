Отстраненный от обязанностей президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма Международному обществу защиты животных. Инициатива возникла после того, как против Кабокло началось расследование: чиновника обвиняли в оскорблениях помощницы.

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Согласно жалобе, поданной женщиной, Кабокло называл ее сукой и предлагал собачье печенье. Чиновник также отправил благотворительной организации лекарства и пожертвовал лекарства муниципальному секретариату по защите животных. Пожертвования стали частью договоренности Кабокло с властями. Соглашение не означает, что глава CBF признал вину. Оно значит, что он принял просьбу депутата в обмен на прекращение дела, сообщает UOL

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Комитет по этике CBF постановил, что Кабокло не совершал сексуальных домогательств в отношении подавшей жалобу сотрудницы.

Его поведение расценили как неадекватное и предложили уйти в 15-месячный отпуск.

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