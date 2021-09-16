Мадридский «Реал» был одной из команд, интересовавшихся Давидом Луисом. Главный тренер Карло Анчелотти, который работал с ним в «Челси» в 2011 году, позвонил, чтобы обсудить трансфер в Испанию, но Луис предпочел вернуться в Бразилию.

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«У меня было несколько разных сценариев, я мог бы выбрать более спокойную жизнь, больше умиротворения, но мне нравится делать то, что я чувствую сердцем. Я вернулся к тому, что является моей целью и к тому, что у меня есть в моем сердце», – сказал Давид на презентации для бразильского клуба «Фламенго» по информации Globo

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Помимо «Реала», Давид был объектом интереса со стороны нескольких клубов, таких как «Эвертон», «Вест Хэм», «Бенфика», «Лацио», «Марсель», «Лилль» и «Аль-Райян».

«Бенфика» до последнего пыталась подписать Луиса, но не потянула финансово.

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