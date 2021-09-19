Нападающий «Атлетико Минейро» Халк готовится стать отцом в четвертый раз.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Экс-игрок «Зенита» 12 лет провел в браке с Иран Соузой, у пары трое детей. Они оформили развод в августе 2019 года, а в октябре Халк начал встречаться с племянницей экс-супруги Камилой. И вот спустя почти 2 года пара поделилась радостной новостью – Халк и Камила ждут первого совместного ребенка.

Чемпионат России Малком: «В «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк» 15/07/2021 В 06:50

«Мое сердце переполняется невероятным счастьем, и я могу только сказать: «Спасибо, Бог». Мы уже безоговорочно любим тебя и с нетерпением ждем твоего появления на свет, дитя», – написал Халк в инстаграме.

Халк играл в «Зените» с 2012-го по 2016-й. С петербуржцами он взял три трофея – чемпионат России, Кубок и Суперкубок.

В составе «Зенита» бразилец провел 148 матчей, забил 76 мячей и сделал 60 ассистов.

Чемпионат России «Зениту» пора стать фермой. Это спасет репутацию клуба 20/05/2021 В 13:03