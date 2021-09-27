Матч чемпионата Бразилии между «Интернасьоналем» и «Баией» начался с покушения на судей. Бригада арбитров в полном составе пострадала от декорации, установленной на газоне.
Пока судьи стояли и ничего не подозревали, массивная картонная вывеска всем весом свалилась на их спины. Один из арбитров успел среагировать и выставить руки, а другого декорация сбила с ног. Но все обошлось: вывеску вернули в исходное положение, никто не пострадал.
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