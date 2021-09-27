Матч чемпионата Бразилии между «Интернасьоналем» и «Баией» начался с покушения на судей. Бригада арбитров в полном составе пострадала от декорации, установленной на газоне.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Пока судьи стояли и ничего не подозревали, массивная картонная вывеска всем весом свалилась на их спины. Один из арбитров успел среагировать и выставить руки, а другого декорация сбила с ног. Но все обошлось: вывеску вернули в исходное положение, никто не пострадал.

Чемпионат Бразилии Футболист пересек поле на коленях в память об умерших близких 17/05/2021 В 19:40

«Интернасьональ» обыграл «Баию» со счетом 2:0.

По мячу забили Юри Альберто и Родриго Дурадо.

Чемпионат Бразилии Игрок «Интера» удалился с поля. Его участие в матче оплатил фанат 22/02/2021 В 15:29