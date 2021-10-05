Дикий инцидент произошел в матче второго дивизиона чемпионата штата Рио-Гранди-ду-Сул (6-й уровень бразильского футбола) между «Гуарани» из Венансио-Айрес и «Сан-Паоло» из Рио Гранде.

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На 60-й минуте футболист Вильям Рибейро пожаловался на фол в свой адрес, но взамен получил желтую карточку со стороны арбитра Родриго Кривелларо. Это взбесило спортсмена, он ударил сначала стоячего рефери, а когда тот упал, добавил ногой в голову. Судью без сознания отправили в госпиталь, а Рибейро арестовали прямо на поле.

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На момент инцидента команда Рибейро уступала 0:1.

Матч был прекращен.

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