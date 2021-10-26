26 октября в чемпионате Бразилии состоялся матч между клубами «Палмейрас» и «Спорт Ресифи», во время которого произошел курьезный случай.
Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и московского «Спартака» 34-летний Луис Адриано, представляющий в этом сезоне «Палмейрас», проявил чудеса футбольного мастерства и забил гол задом, не поворачиваясь к воротам. На тот момент «Палмейрас» уступал 0:1, так что Адриано таким курьезным образом начал камбэк «зеленейших».
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Матч закончился победой «Палмейрас» со счетом 2:1.
- Луис Адриано играет за клуб с 2019 года.
- В составе «Спартака» Адриано стал чемпионом России-2016/17, с «Шахтером» он выиграл 6 УПЛ и Кубок УЕФА-2008/09.
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