Обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо напомнил, что когда-то был лучшим футболистом мира. В бразильском Масейо прошел выставочный матч, в котором встретились друзья Ронни и друзья местного комика Карлиньоса Майи. За Роналдиньо играл, в том числе, сын Роналдо («Феномена») Роналд. За «Друзей Карлиньоса Майи» выступал мэр Масейо Жоао Энрике Кальдас.

На 13-й минуте экс-плеймейкер «Барселоны» и «Милана» открыл счет. Он подхватил мяч у чужой штрафной, эффектно обыграл защитника, вышел один на один с голкипером и хладнокровно расстрелял соперника.

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Его команда в целом безжалостно расправлялась с врагом – уже на 40-й минуте счет стал 4:0. Четвертый гол тоже принадлежал Ронни. «Друзья R10» вышли на ворота втроем против одного игрока обороны, Роналдиньо отдал партнеру, получил ответный пас и в два касания замкнул передачу.

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А под конец первого тайма бразилец получил высоченную передачу в штрафной, аккуратно обработал мяч, опустил его на газон и перебросил голкипера в дальний угол. Он оформил хет-трик за один тайм. Команда «Друзья Роналдиньо» в итоге победила с крупным счетом 9:5.

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