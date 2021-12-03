«Атлетико Минейро» досрочно завоевал титул чемпионов Бразилии – клуб из Белу-Оризонти оказался недосягаемым для конкурентов за два тура до финиша.

Чемпионским для «Атлетико Минейро» стал матч 32-го тура против «Баии». К 66-й минуте лидеры чемпионата Бразилии горели на выезде со счетом 0:2, но за 15 минут до финального свистка выдали эпичный камбэк – забили три мяча с 73-й по 77-ю минуту и обеспечили себе титул.

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«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии лишь во второй раз в истории и впервые за 50 лет. Первый титул клуб из Белу-Оризонти завоевал в 1971 году.

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Одним из главных героев чемпионского сезона «Атлетико Минейро» стал экс-форвард «Зенита» Халк: 35-летний бразилец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Бразилии, на его счету 18 голов в 34 матчах нынешнего сезона.

Также за «Атлетико Минейро» выступает экс-нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста – за 14 матчей чемпионата он забил 4 мяча.

Фанаты «Атлетико Минейро» сошли с ума от счастья и вышли на улицы Белу-Оризонти праздновать долгожданное чемпионство – твиттер «Атлетико Минейро» переполнен роликами торжествующих болельщиков клуба.

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Халк играл в «Зените» с 2012-го по 2016-й. С петербуржцами он взял три трофея – чемпионат России, Кубок и Суперкубок.

В составе «Зенита» бразилец провел 148 матчей, забил 76 мячей и сделал 60 ассистов.

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