В «Атлетико Минейро» пообещали бесплатные татуировки с лого клуба фанатам после того, как команда оформила первое за 50 лет чемпионство.

Спонсором выступила строительная компания MRV, а желающих набить логотип клуба оказалось так много, что возле места, где били тату, выстроилась гигантская очередь. Люди даже часами стояли под дождем, лишь бы получить татуировку.

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