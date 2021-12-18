Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо приобрел футбольный клуб «Крузейро». В этой команде экс-форвард, который также владеет «Вальядолидом», начинал карьеру.

Об этом в прямом эфире инстаграма сообщил сам Зубастик. Он подтвердил договоренность с президентом клуба Сержиу Сантосом Родригесом. «Мне есть, чем отплатить. У нас много работы и амбиций, чтобы снова сделать «Крузейро» великим», – сказал Роналдо.

Ad

Первым о сделке объявил директор XP Investimentos Педро Мескита. «Внимание, футбольный мир! Роналдо Луис Назарио де Лима только что подписал соглашение о покупке «Крузейро», – написал Мескита в твиттере. Стоимость сделки не разглашается.

Чемпионат Испании Бензема оценил шансы на «ЗМ» и сравнил себя с Роналдо и Зиданом 24/10/2021 В 09:30

Русский миллиардер Сергей Ломакин готов купить «Сент-Этьен» . Ему помогает бывший игрок «Реала» Мичел Сальгадо.

Чемпионат Франции Роналдо: «Мбаппе обладает теми же игровыми качествами, что и я» 07/09/2021 В 14:36