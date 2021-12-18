Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо приобрел футбольный клуб «Крузейро». В этой команде экс-форвард, который также владеет «Вальядолидом», начинал карьеру.
Об этом в прямом эфире инстаграма сообщил сам Зубастик. Он подтвердил договоренность с президентом клуба Сержиу Сантосом Родригесом. «Мне есть, чем отплатить. У нас много работы и амбиций, чтобы снова сделать «Крузейро» великим», – сказал Роналдо.
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Первым о сделке объявил директор XP Investimentos Педро Мескита. «Внимание, футбольный мир! Роналдо Луис Назарио де Лима только что подписал соглашение о покупке «Крузейро», – написал Мескита в твиттере. Стоимость сделки не разглашается.
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