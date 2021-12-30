Форвард «Атлетико Минейро» Диего Коста разъезжает по улицам Бразилии на тракторе, после того как помог команде сделать дубль – «петушки» выиграл чемпионат и Кубок страны.

33-летний футболист, который вернулся на родину летом 2021 года после удачной игры за мадридский «Атлетико» и «Челси», выложил видео на тракторе в инстаграм. В этой соцсети на нападающего подписано 5 млн человек.

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Выросший в сельской местности Коста обожает гонять на тракторе. В 2014 году он сел за руль мини-трактора и решил подвезти своих одноклубников по «Челси» Дидье Дрогба и Филипе Луиса на тренировку. Во время их поездки тренер вратарей Кристоф Лоллишон притворился мертвым и лег на асфальт посередине проезжей части.

На счету Косты четыре гола в 15 играх чемпионата Бразилии, а также важный мяч полуфинале Кубка страны против «Форталезы».

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