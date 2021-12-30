Форвард «Атлетико Минейро» Диего Коста разъезжает по улицам Бразилии на тракторе, после того как помог команде сделать дубль – «петушки» выиграл чемпионат и Кубок страны.
33-летний футболист, который вернулся на родину летом 2021 года после удачной игры за мадридский «Атлетико» и «Челси», выложил видео на тракторе в инстаграм. В этой соцсети на нападающего подписано 5 млн человек.
Ad
Чемпионат Бразилии
Роналдо купил «Крузейро». В этом клубе он начинал карьеру
Выросший в сельской местности Коста обожает гонять на тракторе. В 2014 году он сел за руль мини-трактора и решил подвезти своих одноклубников по «Челси» Дидье Дрогба и Филипе Луиса на тренировку. Во время их поездки тренер вратарей Кристоф Лоллишон притворился мертвым и лег на асфальт посередине проезжей части.
На счету Косты четыре гола в 15 играх чемпионата Бразилии, а также важный мяч полуфинале Кубка страны против «Форталезы».
Диего вовремя уехал из Испании, где бушует ковид. В «Барсе» вообще осталось 7 здоровых полевых игроков
Бекхэма высмеяли подписчики. Что не так на семейном фото?
Чемпионат Бразилии
Команда Халка набила фанатам халявные тату в честь чемпионства
Чемпионат Бразилии
Халк привел «Атлетико Минейро» к 1-му чемпионству за 50 лет
Реклама
Ad
Реклама
Ad