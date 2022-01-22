Комментатор бразильского канала sportv Одиней Рибейро работал на полуфинале молодежного Кубка Сан-Паулу между «Сантосом» и «Америкой Минейро». Хозяева уверенно победили со счетом 3:0, но главное – не результат на табло, а речь комментатора на последней минуте.
«Я посвящаю этот репортаж моей дорогой маме, которая ушла из жизни во вторник. Она очень страдала и нуждалась в отдыхе, и господь забрал ее пару дней назад.
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Мама много боролась, как и матери этих футболистов на поле. Эти боевые мамы, которые делают для детей все. Вот почему я провел репортаж сегодня. Посвящаю репортаж доне Марии, моей маме, которая воссоединилась с моим отцом на небесах.
Последние несколько дней были очень тяжелыми для нашей семьи. На канале дали мне выбор, комментировать сегодня или нет. Но я провел этот репортаж в память о моей дорогой мамочке, которой не стало во вторник», – сказал Рибейро.
В твиттере комментатора можно найти еще одно посвящение матери. «Дом №299 на улице Колумбии в Итаньяэне никогда не будет прежним. Здесь я провел лучшие дни жизни. «Жоаозиньо, кофе стынет», «Сынок, передай крем для рук». Вечная память, мама», – написал Одиней в твиттере.
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