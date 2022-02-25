Самодельная бомба взорвалась в автобусе бразильской команды «Эспорте Клубе Баия», когда команда прибыла на домашний матч c «Сампайо Корреа» в рамках Кубка Северо-Востока.

Трое футболистов пострадали. Хуже всех пришлось вратарю Данило Фернандесу, которого госпитализировали c ранением лица, и ему придется задержаться в больнице на некоторое время.

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Также травмированы защитник Матеус Баия и нападающий Марсело Чирино. Начато расследование.

Игра в итоге состоялась, «Эспорте Клубе Баия» победил со счетом 2:0.

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