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Файер-шоу, массовый забег на поле и море пива. Как фаны «Унион Берлин» встретили выход в Бундеслигу
Неподдельная радость.
Фанаты «Унион Берлин» в прямом смысле огненно отреагировали на выход в Бундеслигу по итогам матчей со «Штутгартом».
Шоу началось еще до начала матча, когда автобус команды только подъезжал к стадиону.
Жарко было и на самой арене.
Ну а когда «Унион» отстоял нулевую ничью и вышел в Бундеслигу, на поле началось настоящее безумие.
Очень быстро поле стало красным, болельщики берлинского клуба вышли на газон отпраздновать победу.
Какой-то не очень умный фанат даже пускал в толпе файер из ракетницы.
Но все равно атмосфера непередаваемая.
После веселья поле выглядело так.
- Первый матч «Униона» и «Штутгарта» закончился вничью – 2:2.
- Берлинский клуб впервые в истории вышел в элитный дивизион.
Фанаты «Униона» продавали кровь ради спасения клуба. И строили арену на 17 тысяч стоячих мест