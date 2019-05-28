Фанаты «Унион Берлин» в прямом смысле огненно отреагировали на выход в Бундеслигу по итогам матчей со «Штутгартом».

Шоу началось еще до начала матча, когда автобус команды только подъезжал к стадиону.

Жарко было и на самой арене.

Ну а когда «Унион» отстоял нулевую ничью и вышел в Бундеслигу, на поле началось настоящее безумие.

Очень быстро поле стало красным, болельщики берлинского клуба вышли на газон отпраздновать победу.

Какой-то не очень умный фанат даже пускал в толпе файер из ракетницы.

Но все равно атмосфера непередаваемая.

После веселья поле выглядело так.

Первый матч «Униона» и «Штутгарта» закончился вничью – 2:2.

Берлинский клуб впервые в истории вышел в элитный дивизион.

Фанаты «Униона» продавали кровь ради спасения клуба. И строили арену на 17 тысяч стоячих мест

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