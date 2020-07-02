Вердер
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    02.07.20
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    Хайденхайм
      Чемпионат Германии: плей-офф (1/2) • Стыковые матчи
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      Вердер - Хайденхайм
      Чемпионат Германии: плей-офф (1/2) - 2 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Германии: плей-офф (1/2). Следите за матчем Вердер – Хайденхайм на Eurosport.ru! 2 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Флориан Кохфельдт или Франк Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вердер и Хайденхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вердер и Хайденхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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