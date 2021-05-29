Хольштайн Киль
Завершено
0
1
-
5
0
19:00
29.05.21
Хольштайн-Штадион
Кёльн
Чемпионат Германии: плей-офф (1/2) • Стыковые матчи
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Хольштайн Киль
  • Кёльн
  • Тильманн
    88'
  • Схири
    84'
  • РезеAwuku
    81'
  • АндерссонДрекслер
    76'
  • ВольфТильманн
    72'
  • Хорн
    65'
  • ДудаМайер
    63'
  • КомендаКиркесков
    63'
  • Перерыв
  • Хольштайн Киль
  • Кёльн
  • ПоратGirth
    45'
  • БорнауМере
    45'
  • ХорнЯкобс
    45'
  • ЛоренцМеес
    45'
  • 1-ый тайм
  • Хольштайн Киль
  • Кёльн
  • Хорн
    44'
  • Чихос
    39'
  • Порат
    31'
  • Борнау
    28'
  • Андерссон
    13'
  • Андерссон
    6'
  • Ли
    4'
  • Хектор
    3'
Перед матчем

Хольштайн Киль - Кёльн

Футбол. Следите за матчем Хольштайн Киль – Кёльн на Eurosport.ru! 29 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ole Werner или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хольштайн Киль и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Хольштайн Киль и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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