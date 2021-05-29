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- 2-ой тайм
- Тильманн88'
- Схири84'
- РезеAwuku81'
- АндерссонДрекслер76'
- ВольфТильманн72'
- Хорн65'
- ДудаМайер63'
- КомендаКиркесков63'
- Перерыв
- ПоратGirth45'
- БорнауМере45'
- ХорнЯкобс45'
- ЛоренцМеес45'
- 1-ый тайм
- Хорн44'
- Чихос39'
- Порат31'
- Борнау28'
- Андерссон13'
- Андерссон6'
- Ли4'
- Хектор3'
Перед матчем
Хольштайн Киль - Кёльн
Футбол. Следите за матчем Хольштайн Киль – Кёльн на Eurosport.ru! 29 мая 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ole Werner или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хольштайн Киль и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Хольштайн Киль и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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