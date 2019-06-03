Меня зовут Дмитрий, я вырос во Владимире.

Родители слишком поздно отвели меня в спортшколу – в восьмом классе. К тому времени там сложилась команда из ребят, которые занимались класса с третьего. Я попал в группу с такими же, как я – кто поздно пришел. К сожалению, нами не занимались. Только давали мяч, типа поиграть между собой, ничего не объясняя и не обучая. Пытался сам понять и разобраться, как и что правильно делать. Я очень сильно увлекся: тренировался каждый день, очень часто подолгу отрабатывал технику. Я всегда хорошо учился и быстро схватывал новый материал.

" Я знал одного парня, он прошел школу московского «Спартака». В команду его не взяли, потому что перед выпуском тренер сказал им: «Ребят, кто хочет остаться, 300 тысяч рублей готовьте» "

Родители не верили в меня, как в футболиста, и не помогали им стать. Я не знал, куда пойти. В большой печали пришлось продолжить учебу. Поступил в медицинский университет в Москве, на бюджет. И продолжил тренироваться самостоятельно – верил, что не стоит сдаваться. Ребята даже удивлялись – на улице снег, а я с мячом вожусь.

Давно делал видео, на память. Я не занимался фристайлом – это я улучшал чувство мяча.

Как-то раз я сходил на тренировочную базу «Спартака» в Сокольниках, так как жил в первое время рядом с ней. Хотел попросить хотя бы потренироваться со своим годом, чтобы посмотрели – разумеется, тренеров такой вариант не заинтересовал.

Шло время, я понимал, что на меня никто даже не посмотрит, потому что за плечами нет профессионального клуба. Было обидно, потому что я чувствовал, что у меня получается многое. Я ощущал, дайте мне время в команде профи под надзором хорошего тренера – я выложусь на все 145% и стану хорошим футболистом.

Я знал одного парня, он прошел школу московского «Спартака». Я его спросил: «Почему же ты не продолжил дальше?». Он сказал, что в команду его не взяли, потому что перед выпуском тренер сказал им: «Ребят, кто хочет остаться, 300 тысяч рублей готовьте». И тогда я приуныл – если все так печально, то шансы, что тебя кто-то посмотрит, слишком призрачны.

" Подошел к тренеру молодежной «Боруссии». Он сказал: «У нас нет мест, ищи другое место, и даже не будем смотреть» "

Мне нравилась игра «Боруссии» Дортмунд – я заметил, как Юрген Клопп тепло относился к игрокам. Он выглядел простым, эмоциональным, веселым, незазвездившимся, добрым. И я подумал: «Может, он меня поймет и даст мне возможность, разумеется, не с основой, а в дубле тренироваться».

Я сделал визу и впервые один полетел в Германию. Благо я знал английский. Прилетел, разместился в заранее забронированном хостеле. На следующий день пошел искать стадион. По дороге к нему увидел офис «Боруссии».

Нашел стадион, сходил на экскурсию по стадиону. У экскурсовода спросил, где мне можно встретить Юргена Клоппа. На что получил ответ, что поговорить с ним навряд ли получится (там он мегазвезда), если только увидеть на мероприятии с болельщиками через пару дней.

Я пошел на это мероприятие. Возле стадиона и на нем было много народа – бабушки с дедушками, дети, семьи. Вход бесплатный. Я подошел к одному охраннику, объяснил, что хотел бы поговорить с Клоппом. На что он, поговорив со своим начальником, сказал что, это нереально сделать – разве что выбежать на поле.

По окончании шоу пошел к воротам, из которых выходит команда. Но Юргена не встретил. Спросил еще у одного работника, где мне можно встретить Клоппа или того, кто помог бы. Сказали написать на почту скауту или сходить в их офис. Написал скауту.

На следующий день пошел в офис, объяснил ситуацию. Мне ответили, что они не могут дать никакую информацию по Клоппу. Сказали съездить на тренировочную базу или написать ему письмо. Я достал листок бумаги и написал, что хотел, и оставил данные для связи. Они взяли, положили в конверт, подписали «Юргену Клоппу» и сказали, что обязательно доставят лично ему.

Ждал пару дней. Ни от скаута, ни от Клоппа ни писем, ни звонков не было. Тогда я посмотрел, как добраться до тренировочной базы и поехал туда. Нашел ее. Подошел к охраннику у ворот, начал говорить с ним на английском, но он понимал только немецкий. Он позвал девчонок-фанаток, стоявших возле базы, они перевели. Охранник провел меня внутрь. Там служащие сказали подождать, когда закончится тренировка молодежки. Я подождал, подошел к их тренеру. Он сказал: «У нас нет мест, ищи другое место, и даже не будем смотреть». Я расстроенный поехал домой.

" Клопп сказал: «Подходи во вторник в 14:00 к воротам тренировочной базы, но не входи внутрь. Я подъеду, сам тебя проведу» "

Я испробовал практически все варианты, чтобы увидеться и поговорить с Клоппом. Оставался только один, самый безумный – прийти к нему домой. Но вся проблема была в том, что нигде нет информации, где он живет, и никто ее не даст. Только в википедии написано – пригород Хердекке. Это даже не Дортмунд.

Я подумал: «Ради чего я ехал? Просто так сюда приезжал? Нет!». Собрался в бой, пошел. Нашел их центральный ж/д вокзал. Приехал в Хердекке. «И Что? Все? Приехали? Куда дальше, ахах?» – подумал я.

Мимо шли дедушка с бабушкой. Спросил, где можно увидеть Клоппа. Они не понимали английского. Но, когда я произнес фамилию Клоппа, они поняли и указали мне в одну сторону, пытались мне объяснить. Рядом шел мужчина с собакой, он попросил перевести мне на английский.

«Куда я иду? Туда или не туда вообще?» – думал я. Шел по трассе пару километров.

И так, спросив еще человек пять – все были доброжелательные, – мне удалось прийти к одному коттеджу. Я позвонил в дверь у ворот. Никто не отвечал. Ну, думаю, раз пришел, буду сидеть, хоть всю ночь. Через 15 минут к дому подъехала машина – а там Юрген Клопп. Смотрит на меня, внимательно и удивленно.

– Здравствуйте, можно с вами поговорить? – спросил я.

– Давайте,– ответил Клопп.

Я начал рассказ, а он тут же перебил.

– Так это ты мне письмо отправлял на тренировочную базу?

– Да.

– Я прочитал, таких писем мне по 200 штук приходит. Но ты единственный, кто пришел ко мне домой, – улыбаясь, сказал Юрген. – Окей, разумеется, с основным составом я не могу разрешить тебе провести тренировку, но могу поговорить со своим хорошим знакомым, тренером молодежки. Договориться на одну тренировку.

– Да, конечно. Было бы здорово! – сказал я.

– Подходи во вторник в 14:00 к воротам тренировочной базы, но не входи внутрь. Я подъеду, проведу тебя сам, – сказал он.

– Окей, спасибо! – радостно сказал я

– А ты знаешь, где находится она?

– Да, – улыбаясь, отвечаю ему. Он смеется.

Я поблагодарил его и пошел домой. Фоткаться с ним не стал, я ехал не для этого. Я был сосредоточен на своей мечте.

19 августа, 2014 года

Я выспался. Встал. Поел. Перед выходом размялся на всякий случай, подумал, мало ли у них будет плохая разминка – как оказалось, не зря. Вышел из дома за два часа до назначенного Клоппом времени. Погода была мерзкая – холод и черные тучи затянули все небо. Пока я добирался до базы, попал под дождь. Зонта не было, немного промок.

Пришел я в 13:30. Стою на холоде, дождь уже не такой сильный. Около ворот базы столпилась куча народа, фанатов с детьми, все пришли смотреть открытую тренировку «Боруссии». Время 14:00. Открыли ворота, впустили толпу фанатов, чтобы те заняли места возле поля. Я продолжал стоять у ворот, как мы и договаривались.

Юрген Клопп подъехал в 14:30. Подъехал к месту, где я стоял, открыл окошко у авто и позвал к себе.

– Маленькая проблема, тренировка будет только в 18:00, подождешь? – спросил он.

– Конечно, – ответил я. – Только я попал под дождь, замерз, можно мне в здании посидеть и погреться?

Он открыл дверь, сказал, чтобы садился в авто. Охраннику он сказал, что я посижу в здании для прессы. Тот с шокированным видом сказал: «Да, конечно». Клопп сказал: «В 17:30 подойдет тренер, который и проведет тренировку».

" После тренировки я поговорил с этим тренером, он сказал, что его команда до 23 лет, а мне тогда была неделя до 23-х "

Зашел в этот домик для прессы. Сел возле печки. Затем пришел кто-то из его ассистентов, показал мне, где туалет и где можно кофе сделать. Попросил не афишировать все это, ибо это место для прессы.

Я пришел в то здание, про которое мне говорил Клопп. И встретил тренеров, которые должны были проводить тренировку. И тут я немного огорчился – там был тот тренер, к которому я уже подходил, когда приезжал в первый раз на эту базу. Тогда он категорично сказал: «Нет мест, извини, ищи другое место». А тут такое дело, что Юрген попросил.

Один из тренеров сказал мне: «О, ты вернулся?».

Они были недовольны моей настойчивостью. Тренер сказал мне: «20 минут разминка, потом 11 на 11». Переоделся и вышел на поле. Газон шикарный, как ковер. Там все поля такие.

Разминка была плохая, даже без пробежки в начале. Хотя, я считаю, это очень важная часть любой тренировки, которая снижает значительно шанс травмы. Благо я дома размялся, хоть и давно уже к тому времени. Все, что они делали, делал и я – и не хуже их. Разминка закончилась. Мы все распределились и начали играть 11 на 11 – минут 40 максимум.

Разумеется, я не мог соперничать достойно с этими парнями, которые тренируются каждый день в нормальных условиях. Я был знаком с тренировочным процессом, но не тренировался в профессиональной команде.

Бегал, максимально выкладывался, иногда даже излишне, стелился в подкатах, боролся. Я был слабее их в выносливости, еще сказывался голод. Но в техническом аспекте я был в порядке. За всю игру до меня мяч дошел раза четыре только. Из них я сделал три точные передачи. И один раз забросил с фланга на ход нападающему, но чуть сильно.

После тренировки я поговорил с этим тренером, он сказал, что его команда до 23 лет, а мне тогда была неделя до 23-х. Я разочарованно сказал: «Что, нет никаких возможностей?». «Нет». Я поблагодарил его и пошел грустный домой.

К сожалению, они не были заинтересованы в том, чтобы возиться со мной. Но все равно это было круто. Только обидно, что я тренировался до этого сам и был практически на их уровне. Дай мне больше времени под руководством хорошего тренера, возможно, я добился бы чего-то серьезного. Я готов усиленно тренироваться, полностью погрузиться в дело, анализировать ошибки и становиться лучше. Думаю, стоит попробовать где-нибудь в России.

В любом случае, я благодарен Юргену Клоппу за то, что он дал хотя бы такой шанс. Забавный, простой. Веселый он, хороший человек. Всего хорошего ему.

Главное, не сдавайтесь никогда! Идите до конца, если это ваша мечта и цель. Чтобы перед смертью не жалеть, что чего-то так и не попробовал, так и не сделал, так и не рискнул.

Связаться с автором истории – reus26@mail.ru.

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