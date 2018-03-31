Байер
    -
    16:30
    31.03.18
    БайАрена
    Аугсбург
      Чемпионат Германии • Тур 28
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      Байер - Аугсбург
      Чемпионат Германии - 31 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Байер – Аугсбург на Eurosport.ru! 31 марта 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хайко Херрлих или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Байер и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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