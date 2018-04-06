Ганновер
    -
    21:30
    06.04.18
    ХДИ-Арена
    Вердер
      Чемпионат Германии • Тур 29
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      Ганновер - Вердер
      Чемпионат Германии - 6 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ганновер – Вердер на Eurosport.ru! 6 апреля 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андре Брайтенрайтер или Флориан Кохфельдт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ганновер и Вердер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ганновер и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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