Вердер
    -
    22:30
    12.03.18
    Везерштадион
    Кёльн
      Чемпионат Германии • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Вердер - Кёльн
      Чемпионат Германии - 12 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вердер – Кёльн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 12 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Флориан Кохфельдт или Штефан Рутенбек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вердер – Кёльн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вердер и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0