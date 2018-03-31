Бавария Мюнхен
    -
    19:30
    31.03.18
    Альянц Арена
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 28
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      Онлайн
      Бавария - Боруссия
      Чемпионат Германии - 31 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 31 марта 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Peter Hermann или Петер Штёгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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