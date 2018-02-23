Майнц
    -
    22:30
    23.02.18
    Опель Арена
    Вольфсбург
      Чемпионат Германии • Тур 24
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      Майнц - Вольфсбург
      Чемпионат Германии - 23 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Вольфсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 23 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сандро Шварц или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц – Вольфсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Майнц и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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