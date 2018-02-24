Штутгарт
    -
    17:30
    24.02.18
    Мерседес-Бенц Арена
    Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии • Тур 24
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      Онлайн
      Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии - 24 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Тайфун Коркут или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Штутгарт – Айнтрахт Франкфурт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Штутгарт и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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