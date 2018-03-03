Гамбург
    -
    17:30
    03.03.18
    Фолькспаркштадион
    Майнц
      Чемпионат Германии • Тур 25
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      Гамбург - Майнц
      Чемпионат Германии - 3 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Гамбург – Майнц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 3 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Бернд Холлербах или Сандро Шварц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гамбург – Майнц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гамбург и Майнц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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