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Боруссия - Айнтрахт Франкфурт

Чемпионат Германии - 11 марта 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Петер Штёгер или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Боруссия Дортмунд и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

