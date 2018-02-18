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Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия

Чемпионат Германии - 18 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Дитер Хекинг или Петер Штёгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Боруссия Мёнхенгладбах – Боруссия Дортмунд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

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