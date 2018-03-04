Фрайбург
    -
    20:00
    04.03.18
    Шварцвальд-Штадион
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 25
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      Онлайн
      Фрайбург - Бавария
      Чемпионат Германии - 4 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Штрайх или Peter Hermann? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фрайбург – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фрайбург и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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